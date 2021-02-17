Госдума расширила право многодетных родителей на удобный отпуск

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Государственная дума приняла в третьем чтении закон, согласно которому у многодетных родителей дольше сохраняется право на выбор удобного времени для отпуска.

Поправки вносятся в Трудовой кодекс РФ (ТК). Сейчас по ТК работники, имеющие трех и более детей, могут получить ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время только в том случае, если детям не исполнилось 12 лет.

По новому закону, право на удобное время отпуска будет предоставляться, если у работника трое и более несовершеннолетних детей до момента, пока младшему не исполнится 12 лет.

Данная норма даст возможность многодетным родителям "более активно участвовать в воспитании детей", а также совместить время отпуска обоих родителей, "что увеличит для них возможность полноценного отдыха", говорится в пояснительной записке.

По оценке авторов законопроекта, вместе с тем, новая норма коснется лишь порядка 2,5% от общего количества семей (авторы опираются на данные переписи населения за 2010 год). Законопроект был внесен заксобранием Ямало-Ненецкого автономного округа.