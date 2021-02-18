Установлены личности трех напавших на колонну пермского ОМОНа в 2000 г.

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Возбуждено уголовное дело о нападении на сотрудников ГУВД Пермской области и военнослужащих в Чечне, совершенном 21 год назад; его фигурантами стали три человека, а также ряд неустановленных лиц, сообщает пресс-служба СКР.

"В рамках расследования получены доказательства причастности трех лиц к совершению указанного преступления. В отношении них, а также неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", - говорится в сообщении.

29 марта 2000 года около села Джани-Ведено Веденского района Чечни подозреваемые и иные участники различных незаконных вооруженных формирований под общим руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба общей численностью не менее 200 человек совершили нападение на автоколонну сотрудников ГУВД Пермской области и военнослужащих комендатуры зоны безопасности Веденского района.

В результате нападения, длившегося не менее 6 часов, участники банд и незаконных вооруженных формирований, входивших в состав преступного сообщества, убили 33 силовика. Захвачены в плен и впоследствии убиты еще 10 сотрудников ГУВД Пермской области. В результате боестолкновения вред здоровью различной степени тяжести и моральный вред причинен 102 сотрудникам ГУВД Пермской области и военнослужащим.

Устанавливаются роли подозреваемых в данном преступлении, ранее они уже были осуждены.