Пропавший на Сахалине в метель грейдерист вышел на связь

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Водитель автогрейдера, пропавший 16 февраля во время метели в Смирныховском районе вышел на связь, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства региона.

"Он жив. Сегодня вышел на связь. Спасательная операция продолжается", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что грейдерист находится примерно в 10 км от спасателей. Местные СМИ сообщают, что в лавину он не попал, на автогрейдере сегодня закончилось топливо, и он ждет спасателей.

Как сообщалось, 39-летний водитель автогрейдера вечером 16 февраля выехал на расчистку технологической дороги из села Первомайск Смирныховского района к нефтяному месторождению "Окружное" компании "Петросах" и пропал. В районной администрации "Интерфаксу" ранее сообщали, что в том районе на горном перевале сошло несколько лавин, в которые мог попасть пропавший грейдерист.

Утром в четверг на место происшествия из Южно-Сахалинска прибыли спасатели. С собой они взяли два снегохода и один снегоболотоход. В среду и в ночь на четверг в условиях метели спецтехника пробивалась в тот район, очищая дорогу от трехметровых заносов. Она продолжает работать до сих пор. В Смирныховском районе в четверг непогода стихла.

Спасатели предупреждают, что лавинная опасность сохраняется в 11 районах Сахалина.