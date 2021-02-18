Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:35Заразились
на 18.02В России 4 125 598+13 447В мире 109 902 859+395 451

Пропавший на Сахалине в метель грейдерист вышел на связь

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Водитель автогрейдера, пропавший 16 февраля во время метели в Смирныховском районе вышел на связь, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства региона.

"Он жив. Сегодня вышел на связь. Спасательная операция продолжается", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что грейдерист находится примерно в 10 км от спасателей. Местные СМИ сообщают, что в лавину он не попал, на автогрейдере сегодня закончилось топливо, и он ждет спасателей.

Как сообщалось, 39-летний водитель автогрейдера вечером 16 февраля выехал на расчистку технологической дороги из села Первомайск Смирныховского района к нефтяному месторождению "Окружное" компании "Петросах" и пропал. В районной администрации "Интерфаксу" ранее сообщали, что в том районе на горном перевале сошло несколько лавин, в которые мог попасть пропавший грейдерист.

Утром в четверг на место происшествия из Южно-Сахалинска прибыли спасатели. С собой они взяли два снегохода и один снегоболотоход. В среду и в ночь на четверг в условиях метели спецтехника пробивалась в тот район, очищая дорогу от трехметровых заносов. Она продолжает работать до сих пор. В Смирныховском районе в четверг непогода стихла.

Спасатели предупреждают, что лавинная опасность сохраняется в 11 районах Сахалина.

Сахалин

Новости

Социологи выявили новые "пандемические" страхи у российской молодежи

Набиуллина заметила нелегальные попытки банков нарастить доходы

Глава Крыма назвал терактом водную блокаду полуострова

Атомный крейсер "Адмирал Лазарев" отправили на утилизацию

Атомный крейсер "Адмирал Лазарев" отправили на утилизацию
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 13,4 тыс. новых случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 13,4 тыс. новых случаев коронавируса

Сторонники украинской неонацистской группировки задержаны в Воронеже

Следователи будут ждать нового решения суда первой инстанции по поводу проверки по факту госпитализации Навального

Минфин доработает проект новой добровольной накопительной пенсионной системы

МИД увидел вмешательство в дела РФ в требовании ЕСПЧ освободить Навального

Что произошло за день: среда, 17 февраля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');