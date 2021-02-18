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"Газель" с пассажирами упала в обрыв в Чечне

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Пассажирская "Газель" сорвалась в обрыв в Веденском районе Чечни в среду, одна женщина погибла, еще две госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по республике.

"На автодороге "Ведено - Дарго" в Веденском районе республики сорвалась в обрыв автомашина "Газель" с пассажирами. Как установлено на месте происшествия сотрудниками полиции, водитель автомобиля "ГАЗ 322132" в условиях снегопада не справился с управлением", - говорится в сообщении.

В результате аварии погибла 62-летняя женщина, еще две женщины доставлены с травмами в Веденскую районную больницу.

Чечня

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