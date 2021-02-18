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Песков не считает доказательством статьи о внесудебных казнях в Чечне

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Материалы СМИ о внесудебных казнях в Чечне не могут рассматриваться как доказательство, эти публикации доступны правоохранительным органам, которые и должны их изучать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Газетный материал в любом случае не может являться и не может рассматриваться как доказательство неких внесудебных казней. К самому понятию внесудебных казней можно относиться только с точки зрения закона. Это наказывается по закону. А в остальном это вопрос правоохранительных органов", - сказал Песков журналистам в четверг, отвечая на вопрос о соответствующей статье "Новой газеты".

По его словам, материал доступен для всех российских правоохранительных органов, "и, собственно, именно им уже заниматься предметным рассмотрением этой информации".

Ранее "Новая газета" опубликовала первую часть расследования, посвященного "внесудебным казням в Чечне". Издание утверждает, что в его распоряжении оказались документы чеченского МВД, свидетельствующие о том, что ряд погибших людей в республике был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Дмитрий Песков Чечня

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