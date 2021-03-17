В Чечне потребовали наказать "Новую Газету" за статью о внесудебных казнях

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Министр печати Чечни Ахмед Дудаев потребовал привлечь к ответственности "Новую Газету" после публикации статьи, которая по его мнению, порочит честь чеченских полицейских. Соответствующее заявление он опубликовал в своем инстаграме.

Чиновник настаивает, что публикация газеты о внесудебных казнях в Чечне не соответствует действительности. Ахмед Дудаев убежден, что материал порочит честь и достоинство сотрудников правоохранительных органов.

Ранее на страницах издания "Новая Газета" вышла статья под заголовком "Я служил в чеченской полиции и не хотел убивать людей", в которой говорится о якобы существующей в Чечне практике досудебных казней.

Это вторая часть расследования газеты. В феврале была опубликована первая часть расследования, посвященного "внесудебным казням в Чечне". Издание утверждает, что в его распоряжении оказались документы чеченского МВД, свидетельствующие о том, что ряд погибших людей в республике был задержан сотрудниками правоохранительных органов.