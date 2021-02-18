В РФ отзовут 7,5 тыс. Jeep Grand Cherokee из-за риска остановки двигателя

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Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Российское подразделение концерна Fiat Chrysler (АО "ЭфСиЭй Рус") отзывает в РФ 7 545 автомобилей Jeep Grand Cherokee из-за возможных проблем с контактами реле топливного насоса, сообщил Росстандарт.

Отзыву подлежат машины, изготовленные с ноября 2010 года по май 2013 года.

"Есть вероятность того, что было установлено реле топливного насоса, в котором контакты могли быть загрязнены силиконом, что может стать причиной неисправности реле. Неисправность реле топливного насоса может приводить к невозможности запуска двигателя или его остановке во время движения автомобиля", - поясняет ведомство причину отзыва.

Представители АО "ЭфСиЭй Рус" письмом или по телефону сообщат владельцам машин, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить их в ближайший дилерский центр для бесплатного ремонта. Информацию об этих автомобилях можно также узнать на сайте Росстандарта или с помощью сервиса Auto.ru.

На всех подпавших под отзыв автомобилях в случае наличия установленного внешнего реле демонтируют старое и установят новое внешнее реле топливного насоса с разъемом и жгутом проводов. Кроме этого, реле перенесут на кронштейн рядом с блоком РСМ. В случае, если внешнее реле топливного насоса не установлено, будет модифицирован блок TIPM и установлено внешнее реле топливного насоса.