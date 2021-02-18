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Бывший топ-менеджер "Ростелекома" арестован по делу о крупной взятке

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы в четверг санкционировал арест бывшего руководителя департамента "Ростелекома" Андрея Левакова, обвиняемого в коррупции, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Подробности дела в суде не уточнили. Левакову предъявлено обвинение по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

В свою очередь в "Ростелекоме" сообщили, что Леваков не работает в компании с 30 марта 2020 года. Там отметили отметили, что следственные мероприятия по этому делу касаются злоупотреблений в сфере закупок, выявленных в 2020 году в ходе антикоррупционной работы внутри компании. Компания добавила, что правоохранительным органам предоставляется вся необходимая информация.

Ростелеком Андрей Леваков

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