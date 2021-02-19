Сотрудник Третьяковки уволен после министерской проверки

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ выявило нарушения в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности Государственной Третьяковской галереи, виновный сотрудник был уволен, еще к троим применены дисциплинарные взыскания, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в министерстве, для усиления контроля за финансовой деятельностью подведомственных учреждений Минкультуры подготовит изменения в положение Третьяковской галереи, регламентирующее закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг.

Чиновники ограничат максимальную стоимость закупки, осуществляемой неконкурентным способом у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), суммой в 50 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Минкультуры проведет проверку в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения федеральных нужд в Третьяковской галерее за 2019-2020 годы. Проверка проходила с 20 января по 3 февраля.