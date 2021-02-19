РФ презентует за рубежом новую систему борьбы с дронами

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - "Рособоронэкспорт" представит на ближневосточной оборонной выставке IDEX-2021 новые подходы к отражению массовых атак дронов с помощью российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО), сообщили в пресс-службе госкомпании.

На выставке представят "новое комплексное решение компании: систему, способную эффективно противостоять действиям беспилотных летательных аппаратов, сочетающую средства радиоэлектронной борьбы и комплексы ПВО различных классов", заявили в пресс-службе.

Комплексное применение предлагаемых средств РЭБ и ПВО при наличии системы разведки воздушного противника и с использованием средств автоматизации управления позволит эффективно бороться с "БЛА любых классов", считают в "Рособоронэкспорте".

Презентация состоится 22 февраля на Международной оборонной выставке IDEX-2021 в столице ОАЭ Абу-Даби.

По данным "Рособоронэкспорта", наиболее эффективные средства противодействия дронам легкого и отчасти среднего класса - комплексы РЭБ, способные подавлять командно-телеметрические и навигационные каналов БЛА. В частности, это "Репеллент-Патруль", подавляющий дроны на расстоянии до 20 км, а также комплексы "Купол" и "Рубеж-Автоматика", создающие защитный купол над охраняемым объектом в радиусе 3 км.

"В качестве ударной силы в рамках этой системы для физического уничтожения БЛА "Рособоронэкспорт" предлагает комплексы ПВО малой дальности, в частности, ЗРПК "Панцирь-С1М" разработки КБП или ЗРК типа "Тор" российского концерна ВКО "Алмаз-Антей", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что "Панцирь" способен уничтожать воздушные цели на дальности до 30 км и на высоте до 18 км, а "Тор" - на дальности до 15 км и 10 км в высоту.

"Решение задач ПВО последнего рубежа обороны в лучшей степени обеспечат ПЗРК "Верба" или "Игла-С", а также боевые машины отделения ПЗРК "Гибка-С". Максимальная дальность уничтожаемых целей составляет 6 км, высота - 3,5 км", - сообщили в "Рособоронэкспорте".

Все эти образцы будут представлены на российской экспозиции на выставке IDEX-2021, которая пройдет с 21 по 25 февраля в Абу-Даби.

В "Рособоронэкспорте" подчеркнули, что готовы к индивидуальному подходу в работе с каждым иностранным заказчиком - специалисты компании могут предложить оптимальный состав системы борьбы с дронами в зависимости от потребностей партнера и его видения угроз безопасности своим инфраструктурным, транспортным, энергетическим и военным объектам.