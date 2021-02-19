Мошенники в Саратове требовали от семей умерших деньги за места на кладбище

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Прокуратура Саратовской области добилась возбуждения уголовного дела против сотрудников трех кладбищ Саратова, подозреваемых в мошенничестве, сообщается на сайте ведомства в пятницу.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что с января 2016 по декабрь 2020 года сотрудники старого и нового Елшанского кладбищ и Увекского кладбища в Саратове требовали от родственников умерших от 10 до 50 тыс. рублей за предоставление места для захоронения, хотя по закону эта муниципальная услуга бесплатна.

По предварительным данным, таким образом группа обманом получила от горожан не менее 300 тыс. рублей.

По материалам проверки было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).