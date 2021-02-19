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Песков заявил, что Путин уже давно заслужил звание генерала

Но этот вопрос не является приоритетным для президента, отметил его пресс-секретарь

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин, который является полковником в запасе, уже давно заслужил генеральское звание, но этот вопрос не является для него приоритетным, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Наверняка, президент это звание заслужил многократно", - сказал он журналистом, отвечая на вопрос, заслужил ли Путин звание генерала.

"В то же время это сейчас не является для него приоритетом. Он работает президентом, и (у него - ИФ) очень много дел... Он сосредотачивается на других вопросах, связанных с ежедневным управлением государством", - добавил Песков.

Представитель Кремля также напомнил, что Путин не является кадровым офицером.

Дмитрий Песков Владимир Путин

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