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Ущерб на 9 млрд руб. выявлен в сфере гособоронзаказа

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг выявил ущерб в сфере гособоронзаказа на 9 млрд рублей, возбуждено 120 уголовных дел, сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин.

"К сожалению, есть и факты преступлений в гособоронзаказе. С участием наших материалов возбуждено более 120 уголовных дел, выявлен ущерб на 9 миллиардов, арестовано 2,4 миллиарда, добровольно возвращено 1,5 миллиарда. И сейчас совместно с ФСБ мы работаем еще по ряду схем, связанных с гособоронзаказом", - сказал Чиханчин, с которым в пятницу встретился президент РФ Владимир Путин.

В целом, добавил он, практика подтверждает правильность решения ввести систему контроля за гособоронзаказом. "Совместно с министерством обороны, с правоохранительными органами нам удалось с момента запуска закона снизить количество фирм-однодневок примерно на 37% в системе гособоронзаказа, сократилось количество сомнительных операций примерно на 40%, а в целом подозрительные операции сократились в гособоронзаказе в три раза", - сказал Чиханчин.

Здесь, по его словам, большую роль играют банки, которые определены работать с гособоронзаказом, и в первую очередь Промсвязьбанк. "Надо сказать, что количество операций в целом по гособоронзаказу выросло примерно в восемь раз в Промсвязьбанке, а количество клиентов - в три с лишним раза", - отметил Чиханчин.

Росфинмониторинг

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