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Для экс-сотрудников ФСБ запросили 13 и 10 лет за вымогательство взятки в биткоинах

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Государственное обвинение попросило суд приговорить к длительным срокам лишения свободы двоих бывших сотрудников Следственного управления ФСБ, обвиняемых по делу о вымогательстве взятки у семьи бывшего генерального директор издательства "Известия" Эраста Галумова.

Как сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Второго западного окружного военного суда Ирина Жирнова, в ходе прений сторон в пятницу гособвинение попросило приговорить Сергея Белоусова к 10 годам колонии строгого режима с лишением воинского звания "майор", но без штрафа, Андрея Колобова – к 13 годам колонии строгого режима с лишением воинского звания "капитан" и так же без штрафа.

В настоящее время прения продолжаются. После выступления защиты подсудимые получат право последнего слова, затем суд удалится для последующего вынесения приговора.

Белоусову и Колобову, арестованным в апреле 2019 года, вменяется взяточничество.

Речь идет о вымогательстве в биткоинах суммы, эквивалентной $3 млн, у семьи Галумова, делом которого занимались сотрудники ФСБ. Как сообщали СМИ, об их незаконных действиях в службу собственной безопасности ведомства обратился сын Галумова.

Галумов в ноябре 2020 года получил шесть лет колонии за особо крупное мошенничество.

Сергей Белоусов Андрей Колобов ФСБ Эраст Галумов

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