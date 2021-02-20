Украинец приговорен в Якутии к 10 годам колонии за наркоторговлю

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Нерюнгринский городской суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима члена преступного сообщества, которое занималось сбытом наркотиков, в том числе, в Якутии, сообщает в субботу пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуроры.

"Подсудимый - гражданин Украины. Желая получить быстрый заработок, вступил в состав преступного сообщества в Москве", - говорится в сообщении. В группировке он исполнял роль регионального отправителя: получал наркотики в столице и отправлял их в различные регионы РФ.

Крупные партии были распространены, в том числе, в Якутии.

Сотрудники полиции изъяли более 650 граммов синтетических наркотиков, отправленных распространителем.

На суде мужчина полностью признал вину.