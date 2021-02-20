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Начались клинические испытания комбинированной вакцины "Спутник V" с АstraZeneca

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Клинические испытания комбинированной вакцины "Спутник V" с АstraZeneca уже начались, сообщил в субботу Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"Использование вакцины "Спутник V" вместе с AstraZeneca избавляет от необходимости ждать второго укола три месяца. Клинические испытания этого подхода уже начались", - говорится в сообщении в твиттере производителя вакцины.

Первые клинические испытания комбинированной вакцины должны были начаться в Азербайджане, а позже продолжиться в ОАЭ и Саудовской Аравии.

Спутник V АstraZeneca

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