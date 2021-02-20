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В Кремле заявили о рисках агрессии со стороны Киева на фоне помощи США

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - США продолжают наращивать военный потенциал Украины, и это может спровоцировать Киев на попытку решить проблему Донбасса агрессивными методами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отметив, что "Украине никто не угрожает", пресс-секретарь президента РФ заявил: "Наоборот, это провоцирует эти самые украинские "горячие головы", которые наверняка стоят, в том числе, за этими внутренними репрессиями. Их накачивают на проявление агрессивности, в том числе, конкретно агрессивности в решении проблем юго-востока (Украины). Это противоречит всему и вся, и никоим образом не способствует стабильности и предсказуемости в сердце Европы", - добавил Песков.

Между тем Пескова попросили уточнить, какие страны имел в виду президент РФ Владимир Путин, говоря на одной из пресс-конференций о том, что симпатизирующие Донбассу государства поставляют туда оружие. "Я не могу ничего к этому добавить и не могу как-то уточнить здесь. Очевидно, что, конечно, если есть спрос для самообороны, то предложения всегда находятся", - сказал пресс-секретарь президента.

США Дмитрий Песков

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