Хозяин магазина под Петербургом устроил стрельбу из-за уборки снега

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Во Всеволожском районе Ленинградской области полиция задержала предпринимателя, который открыл стрельбу из травматического пистолета по мужчине, убиравшему снег, сообщает в воскресенье пресс-служба регионального главка МВД.

Конфликт произошел на Дороге жизни в поселке Романовка. По данным правоохранительных органов, 50-летний мужчина чистил снег у магазина и перекрыл рекламную вывеску. Это разозлило 36-летнего хозяина торговой точки, и он выстрелил в мужчину из травматического пистолета. Вывеска, как позже установили, была установлена незаконно.

Полицейские задержали стрелка. Потерпевший с травмой ноги был госпитализирован. Полная картина конфликта устанавливается, будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.