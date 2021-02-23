Троих детей ищут в сгоревшем доме в Новосибирске

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту пожара в частном жилом доме в Новосибирске.

Как сообщает следственное управление СКР по Новосибирской области, в доме могли находиться трое детей.

Пожар произошел в частном жилом доме в Кировском районе Новосибирска, в результате возгорания обрушилась кровля. Хозяева дома, а также их 16-летний сын смогли эвакуироваться, однако, по словам родителей, в доме находились еще трое детей.

Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.