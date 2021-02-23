Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:43Заразились
на 23.02В России 4 189 153+11 823В мире 111 721 885+288 787

Троих детей ищут в сгоревшем доме в Новосибирске

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту пожара в частном жилом доме в Новосибирске.

Как сообщает следственное управление СКР по Новосибирской области, в доме могли находиться трое детей.

Пожар произошел в частном жилом доме в Кировском районе Новосибирска, в результате возгорания обрушилась кровля. Хозяева дома, а также их 16-летний сын смогли эвакуироваться, однако, по словам родителей, в доме находились еще трое детей.

Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Новосибирск

Новости

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Ликвидирована утечка газа на магистральном газопроводе в Оренбуржье

Пандемия коронавируса

Прекращено первое в России уголовное дело из-за фейка о COVID-19

Прекращено первое в России уголовное дело из-за фейка о COVID-19
Пандемия коронавируса

Суточный COVID-прирост в РФ опустился к цифрам начала октября 2020 г.

Суточный COVID-прирост в РФ опустился к цифрам начала октября 2020 г.

Взрыв на магистральном газопроводе произошел в Оренбургской области

В Госдуме пообещали не оставлять без ответа санкции ЕС по Навальному

Что произошло за день: понедельник, 22 февраля

Кадыров высмеял скандал по поводу его фото с украинским чиновником

Кадыров высмеял скандал по поводу его фото с украинским чиновником

"Справедливая Россия" официально объединилась с двумя партиями

"Справедливая Россия" официально объединилась с двумя партиями

Путин встретился с Лукашенко в Сочи и пригласил покататься на лыжах

Путин встретился с Лукашенко в Сочи и пригласил покататься на лыжах
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');