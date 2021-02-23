Двух дебоширов сняли с рейса в аэропорту Толмачево

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Уголовные дела возбуждены в отношении двух нетрезвых мужчин, буянивших во вторник на борту самолета в новосибирском аэропорту Толмачево, сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР.

Предварительно установлено, что утром двое мужчин, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения в самолете, который готовился вылететь из Новосибирска в Москву, устроили дебош.

Отмечается, что члены экипажа попытались пресечь их хулиганские действия, но дебоширы отказались добровольно покидать воздушное судно. Экипаж вызвал сотрудников полиции. При попытке доставить подозреваемых в дежурную часть для составления протокола мужчины оказали активное сопротивление.

Как рассказали в управлении, после доставления в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Толмачево дебоширы продолжили свои агрессивные действия и публично оскорбили полицейского.

В настоящее время оба подозреваемых задержаны. Уголовные дела возбуждены по факту публичного оскорбления и применения насилия в отношении сотрудников транспортной полиции (ст. 319 УК РФ, ч. 1 ст. 318 УК РФ).