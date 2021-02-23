В Башкортостане перекрыли дороги из-за сильной метели

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - В Башкортостане введено временное ограничение движения для всех видов транспортных средств на ряде участках автодорог.

Пресс-служба МЧС по региону сообщает, что из-за неблагоприятных погодных условий (метель, снежные заносы, ограничение видимости) перекрыты участки на направлениях Магнитогорск - Ира, Серменево - Амангильдино - Баймак, Сибай - Акъяр

Ограничение движения продлится ориентировочно до 9:00 местного времени 24 февраля.

Метели, сильный ветер и резкое понижение температуры стали причиной ограничения автобусного сообщения в Курганской област.

Как сообщают в Управлении ГИБДД по региону, вводятся временные ограничения движения регулярных автобусных и школьных перевозок на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значенияи. Приостановлено движение рейсовых автобусов на региональных и федеральных трассах.

Ограничения будут действовать до 18:00 24 февраля.

По данным Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до 25 февраля в регионе ожидаются аномальные морозы со среднесуточными температурами воздуха ниже нормы на 7 градусов и более. Кроме того, в области 23 и 24 февраля синоптики прогнозируют ветер с порывами до 25 метров в секунду.