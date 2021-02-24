Минтруд разрешит некоторым людям досрочно выходить на пенсию

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд) подготовило и направило в правительство проект постановления, меняющий порядок досрочного выхода на пенсию, сообщает в среду "Российская газета".

"Документ вносит изменения в списки работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости", - говорится в публикации.

Как пояснили изданию в Минтруде, ведомство предлагает включать в стаж, дающий право на досрочную пенсию, периоды обучения и дополнительного профессионального образования. Под действие новых правил попадут и курсы повышения квалификации, во время которых за сотрудниками сохраняются рабочие места и зарплата, а работодатели отчисляют за обучающихся взносы на обязательное пенсионное страхование.

Изменения затронут многие категории работников, уточняется в статье. Речь, в частности, идет об учителях, врачах, работниках общественного транспорта. Например, врачам, чтобы быть в курсе всех изменений в протоколах лечения, нужно постоянно повышать свою квалификацию.

Газета напоминает, что сейчас в стаж засчитываются только периоды, когда человек находится на работе полный день, а также время получения пособия по государственному социальному страхованию при больничных, ежегодные оплачиваемые отпуска, периоды перевода беременной женщины на работу, исключающую воздействие неблагоприятных производственных вредных факторов.

При этом время, потраченное работниками на обучение и переподготовку, в стаж не засчитывается. Министерство труда и социальной защиты РФ предлагает исправить этот правовой пробел, пишет "Российская газета".