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Томский школьник устроил пожар в подполе для проверки противогаза

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - В Томске десятилетний мальчик решил проверить противогаз, для чего у себя дома поджег бумагу, бросил в подпол, надел противогаз и спустился вниз. Его спасли пожарные, сообщили в областном управлении МЧС.

Пожар случился утром 24 февраля в двухэтажном четырехквартирном деревянном доме на Ново-Киевской улице. В МЧС позвонила соседка. Она сказала, что из квартиры на первом этаже идет дым.

Пожарные вывели из задымленной квартиры экспериментатора, а из квартиры на втором этаже - еще двоих детей. В подполе площадь возгорания составила 5 квадратных метров, там обгорели деревянные конструкции и вещи.

Пожар потушили за 15 минут. В тушении участвовали 22 сотрудника МЧС и пять единиц техники.

Томск МЧС

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