На Сахалине возбуждено уголовное дело после драк девочек в интернате

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - На Сахалине две 15-летние воспитанницы школы-интерната "Радуга" дважды подрались, одна из них с травмами попала в больницу. В отношении персонала интерната возбуждено уголовное дело о халатности, сообщили областная прокуратура и управление СК.

Прокурорская проверка выявила, что воспитанницы поссорились утром 21 февраля, и одна из них вторую избила по лицу. Потерпевшая убежала из интерната, ее заметила на одной из улиц в центре поселка Смирных воспитательница и вернула в школу, не сообщив о побеге в администрацию и полицию и не проверив, что будет дальше. Уточняется, что беглянку сотрудники интерната искали своими силами.

После этого девочки снова подрались, потерпевшая была избита по голове и попала в больницу. В больницу ее увезла местная жительница, которая увидела, что девочка с кровью на лице стоит у ворот интерната.

В прокуратуре считают, что сотрудники интерната не обеспечили безопасность потерпевшей и не предотвратили новый конфликт.