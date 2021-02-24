Суд Петербурга прекратил дело инвалида, задержанного на акции протеста

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Петроградский районный суд Петербурга прекратил производство по делу об административном правонарушении в отношении инвалида по зрению Юрия Семенова, сообщает в среду объединенная пресс-служба судов города.

Производство прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения.

Согласно протоколу, днем 31 января Семенов участвовал "в одновременном пребывании граждан в общественном месте, которое не является публичным мероприятием, в нарушение санитарных норм и правил" на Пионерской площади Петербурга.

В суде мужчина вину не признал и пояснил, что является инвалидом второй группы по зрению, один глаз у него слепой. По словам мужчины, 31 января он проходил мимо Пионерской площади, слышал шум, но слабо видел происходящее. В какой-то момент его задержали полицейские.

Ранее Красносельский районный суд северной столицы на 5 тыс. рублей оштрафовал за участие в несанкционированной акции инвалида по слуху Евгения Агафонова. По данным СМИ, мужчина является глухонемым, но в протоколе об административном правонарушении сообщалось, что он скандировал лозунги. В ходе этих акций были задержаны сотни человек.

23, 31 января и 2 февраля в Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального. В ходе этих акций в Петербурге были задержаны сотни человек.