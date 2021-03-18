Суд отменил штраф инвалиду по слуху за участие в протестах в Петербурге

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В Петербурге прекращено дело инвалида по слуху, оштрафованного за участие в несогласованной акции протеста 31 января, сообщает в четверг объединенная пресс-служба судов города.

"Санкт-Петербургский городской суд постановление районного суда отменил, производство по делу прекратил за отсутствием состава", - говорится в сообщении.

Ранее Красносельский районный суд города оштрафовал мужчину на 5 тыс. рублей за "добровольное участие" в несогласованном митинге в поддержку Алексея Навального 31 января.

Мужчина вину не признал и пояснил, что является инвалидом по слуху, в связи с чем не мог слышать требований полицейских, а переводчика ему не предоставили.

Местные СМИ сообщали, что мужчина является глухонемым, но в протоколе об административном правонарушении сообщалось, что он скандировал лозунги.

Кроме того, в конце февраля Петроградский районный суд Петербурга прекратил производство по административному в отношении инвалида по зрению Юрия Семенова, также задержанного на несогласованной акции 31 января. Семенов пояснял, что проходил мимо скопления людей, слышал шум, но слабо видел происходящее. В какой-то момент его задержали полицейские.

23, 31 января и 2 февраля в Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального. В ходе этих акций в Петербурге были задержаны сотни человек.