Из военной части в Ленобласти сбежал контрактник

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Военнослужащий по контракту сбежал из части в Выборгском районе Ленинградской области, ранее он говорил, что хочет уехать из РФ.

Как сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник, 19 февраля 25-летний уроженец Астраханской области, служивший по контракту в поселке Каменка Ленинградской области, самовольно ушел из военной части. В переписке с матерью молодой человек делился желанием покинуть Россию. Предположительно, он собирался на Украину.

Полицию подключили к поиску накануне, 23 февраля.

Собеседник агентства добавил, что, согласно последней геолокации военнослужащего на телефоне, он добрался до поселка Чушка Краснодарского края. Этот населенный пункт расположен на восточном берегу Керченского пролива и граничит с территорией порта "Кавказ".

Информацией из официальных источников по поводу данного происшествия "Интерфакс" не располагает.