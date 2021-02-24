Президент РФ отметил рост террористических преступлений в стране

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Более 70 преступлений террористической направленности было предотвращено в минувшем году, но несмотря на то, что большинство таких преступлений удается предотвратить на стадии подготовки, террористы пытаются всеми силами восстановить активность, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В 2020 году было предотвращено 72 преступления террористической направленности, это на четверть больше, чем годом ранее. Было (в 2019 году - ИФ) 57. Безусловно, такая статистка говорит о том, что преступные замыслы в большинстве случаев удается вскрывать на стадии их подготовки", - сказал Путин, выступая на коллегии ФСБ в среду.

При этом, подчеркнул он, "названные цифры свидетельствуют и о том, что террористическая сеть пытается любыми способами восстановить свою активность".

Президент отметил, что для спецслужб важно не только выявлять и ликвидировать ячейки террористов, в том числе и так называемые спящие, но и в целом анализировать и прогнозировать ситуацию.

Путин указал, что надо учитывать, что главари и идеологи терроризма "постоянно меняют тактику", ищут источники финансирования и финансовой подпитки, используют новые методы для пропаганды своих идей, в том числе среди молодежи.