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Бывший мировой судья из КБР предстанет перед судом за взятку

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Верховный суд Кабардино-Балкарии рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего мирового судьи Урванского судебного района Кабардино-Балкарии, обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщает прокуратура КБР в среду.

По версии следствия, в августе 2018 года обвиняемый получил через посредника взятку в 10 тысяч рублей. Деньги предназначались в качестве вознаграждения за вынесенное судьей решение о назначении наказания, не связанного с лишением права управления транспортным средством лицу, совершившему административное правонарушение по части статьи 12.10 КоАП (нарушение правил движения через железнодорожные пути).

Бывший судья обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 291.2 УК РФ (получение взятки через посредника в размере, не превышающем 10 тысяч рублей).

Кабардино-Балкарии КБР

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