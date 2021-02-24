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Чемезов заявил, что приобретение Турцией С-400 не несет угрозы для НАТО

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Покупка Турцией у России систем противовоздушной обороны С-400 не угрожает НАТО, заявил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"И каким образом она (система С-400) может повлиять на безопасность других стран НАТО, я не представляю. Наоборот, турецкая сторона обеспечивает безопасность членов НАТО. Поэтому я не вижу здесь никаких проблем", - сказал Чемезов в интервью телеканалу RT.

"Я могу сказать, что С-400 - это, прежде всего, оборонительное вооружение, и оно не может быть использовано в наступательных действиях. Любая страна в состоянии и вправе приобрести этот комплекс", - отметил он.

Чемезов подчеркнул, что контракт на поставку Анкаре систем ПВО С-400 не предполагает полную локализацию производства. "Даже если бы мы захотели, то вряд ли Турция смогла бы полностью организовать производство у себя в стране такой супервысокотехнологичной продукции. Для этого должна быть создана соответствующая школа", - сказал он.

"Поэтому причин для опасений я не вижу", - отметил Чемезов, отвечая на вопрос об угрозе попадания технологии производства С-400 в НАТО.

Как сообщал "Интерфакс", Турция купила у России четыре дивизиона С-400 стоимостью $2,5 млрд. 23 октября 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты. 7 декабря 2020 года глава Чемезов сказал, что Турция расплатилась за С-400.

В середине октября 2020 года Турция на своей территории осуществила успешные испытательные пуски ракет С-400.

Глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев в марте 2020 года в интервью "Интерфаксу" сказал, что Россия рассчитывает в обозримом будущем договориться о поставке Турции дополнительной партии С-400.

Контракт с Турцией на дополнительную партию С-400, вероятно, будет подписан в 2021 году, сообщил "Интерфаксу" Чемезов в августе прошлого года.

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система дальнего действия (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

Турция США Ростех С-400 Сергей Чемезов

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