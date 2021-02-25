Тамбовчанка стала фигуранткой сразу 40 уголовных дел о мошенничестве

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Полиция в Тамбовской области возбудила 40 уголовных дел в отношении 24-летней жительницы Тамбова, которая подозревается в серии мошеннических действий, сообщила пресс-служба МВД России.

По данным полиции, сейчас девушка находится в декретном отпуске, а ранее работала менеджером в крупном сетевом магазине по продаже бытовой техники. Она предлагала всем своим знакомым приобрести технику со значительными скидками.

"Деньги с клиентов она собирала, но вот дальше пяти-десяти счастливчиков, реально купивших технику с огромными скидками, дело не пошло. "Сарафанное радио" разносило информацию, что есть такая девушка, которая может помочь приобрести технику в полцены. Люди отдавали ей деньги, а она просила подождать два-три месяца", - отметили в пресс-службе полиции.

В итоге мошенница стала ссылаться на задержки поставок из-за COVID-19, а потом и вовсе отказываться от помощи в приобретении техники. Когда пострадавшие стали требовать свои деньги назад, она пояснила, что деньги "исчезли в неизвестном направлении". Кроме того, девушка брала взаймы крупные суммы под проценты, но обратно ничего не вернула.

Полицейские устанавливают количество пострадавших. Пока ущерб от действий мошенницы оценивается в 15 млн рублей.