В субботу в Эрмитаже покажут анимированного 3D-кота

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В Эрмитаже 29 мая пройдет День эрмитажного кота, собщает пресс-служба музея.

В этот день все желающие смогут принять участие в росписи фанерных котов под руководством лидера "Митьков" Дмитрия Шагина.

Также пройдет церемония награждения победителя конкурса работ "В гостях у эрмитажного кота". Работы лауреатов будут экспонированы в Иорданской галерее Зимнего дворца.

Кроме того, здесь пройдет показ анимированной 3D модели рыжего кота с помощью проекционной технологии Mirror Head.

Музейные коты Эрмитажа ведут свою историю с ХVIII века, когда императрица Елизавета Петровна издала "Указ о высылке ко двору котов", в котором приказала "сыскать в Казани самых лучших и больших котов, удобных к ловле мышей". Екатерина Великая - основательница Эрмитажа - придала кошкам статус охранников картинных галерей.