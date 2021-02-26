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Более 450 туристов пострадали на лыжных трассах в Кузбассе с начала сезона

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Спасатели с начала туристического сезона оказали помощь более 450 отдыхающим на горнолыжных трассах Кемеровской области, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"Всего с начала сезона помощь спасателей потребовалась более чем 450 горнолыжникам. Спасатели, которые с открытия сезона ежесуточно несут дежурство на горнолыжных спусках, оказывали первую помощь и передавали травмированных бригадам скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

По оценкам специалистов, основной причиной травматизма на горных трассах стало несоблюдение отдыхающими правил безопасного поведения, состояние алкогольного опьянения и переоценка своих возможностей.

По данным облправительства Кузбасса, горнолыжный туризм развивается в 12 муниципалитетах региона. Самые известные туристические комплексы: поселок Шерегеш, санатории "Танай" и "Горная Саланга".

Кузбасс

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