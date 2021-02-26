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Андрей Борисенко покинул отряд космонавтов

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Андрей Борисенко покинул отряд космонавтов по состоянию здоровья, сообщили в Центре подготовки космонавтов (ЦПК).

"Андрей Борисенко прекратил трудовое соглашение с ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина" и освобожден от должности инструктора-космонавта-испытателя - начальника группы космонавтов отряда космонавтов. Данное решение было принято на основании рекомендации Главной медицинской комиссии", - сообщили в ЦПК в пятницу.

Борисенко продолжит работу "в одном из ведущих предприятий космической отрасли", добавили в центре.

Борисенко – 110-й космонавт России и 519 космонавт мира. Выполнил два космических полета, в одном из которых был командиром длительной экспедиции. Общая продолжительность его полетов составила 337 суток.

Свою карьеру в ЦПК он начал в 2003 году.

До ухода Борисенко отряд космонавтов "Роскосмоса" насчитывал 34 человека.

Андрей Борисенко Центр подготовки космонавтов

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