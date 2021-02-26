Жительница Махачкалы взяла у матери 150 тыс. рублей для террористов

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Уголовное дело о финансировании терроризма возбуждено в отношении 26-летней жительницы Махачкалы.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону, по версии следствия, с 2016 по 2019 годы подозреваемая находилась за пределами РФ и финансировала запрещенную в РФ террористическую организацию "Исламское государство". Она обманом получила от матери 150 тысяч рублей и перевела их террористам.

Уголовное дело возбуждено по ч.1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). Подозреваемой грозит до 15 лет лишения свободы.