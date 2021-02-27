Ленэнерго в 2020г увеличило чистую прибыль по РСБУ на 4,3%

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "Россети Ленэнерго" в 2020 году получило чистую прибыль по РСБУ (российские стандарты бухгалтерского учета) в размере 14,147 млрд рублей, что на 4,3% больше, чем в 2019 году, говорится в отчете компании.

Выручка выросла на 0,3% - до 82,646 млрд рублей.

ПАО "Россети Ленэнерго" - крупная региональная электросетевая компания на северо-западе России. Предприятие обслуживает территорию общей площадью 87,1 тыс. кв. км с населением более 6 млн человек. Электросетевой комплекс включает в себя 38,8 тыс. км воздушных ЛЭП, почти 16 тыс. км кабельных трасс и более 13,8 тыс. подстанций разного класса напряжения. Основные акционеры компании - ПАО "Российские сети" (68,25% обыкновенных акций) и администрация Санкт-Петербурга (29,08%).