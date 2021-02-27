Две трети россиян считают стабильность приоритетом РФ

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Обеспечение стабильности в России в настоящее время должно быть приоритетом с точки зрения 65% россиян, среди сограждан возрастных групп 46-60 лет и от 60 лет и старше такого мнения придерживаются по 70% респондентов, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), поступившие в "Интерфакс".

Исследование показало, что российские женщины в большей мере, чем мужчины, считают приоритетом обеспечение стабильности - 70% и 59% респондентов соответственно.

В свою очередь, показывает опрос, каждый четвертый россиянин (25%) полагает, что проведение радикальных реформ должно иметь приоритет, среди сограждан в возрасте 18-30 лет так считают более трети респондентов (38%).

По данным ФОМ, радикальным реформам отдают приоритет каждый третий российский мужчина (33%) и почти каждая пятая российская женщина (19%).

Согласно результатам исследования, каждый десятый россиянин (10%) затруднился определиться с тем, что он считает более важным - обеспечение стабильности или реформы.

Всероссийский опрос был проведен 12-14 февраля 2021 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет.