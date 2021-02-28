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На Сахалине более 20 рыбаков оказались отрезанными от берега на льдине

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Спасательная операция организована в Корсаковском районе Сахалинской области, где отрезанными от берега на льду оказались 26 рыбаков, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.

"В районе села Мальково Корсаковского района, в результате отжимного ветра образовалась трещина в 4 км от берега, шириной до 30-40 см. В результате отрезанными от берега оказались около 26 рыбаков", - говорится в сообщении.

К месту происшествия отправлена группа спасателей из восьми человек и шести единиц спецтехники. Идут спасательные работы.

Сахалин

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