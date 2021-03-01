Кремль счел неверными данные о падении доходов россиян больше среднего по миру

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Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Кремль категорически не согласен с исследованиями, согласно которым доходы россиян из-за пандемии упали больше, чем в среднем по миру.

Как заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, "многие почувствовали изменение своих доходов в худшую сторону - это очевидно, и это произошло во всем мире".

"Но то, что в России, дескать, более острая проблема, чем в других странах мира, с этим мы не согласны", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Отвечая на вопрос о возможности введения в РФ продовольственных сертификатов, Песков сказал: "Эти продуктовые сертификаты весьма широко применяются в разных странах мира, в частности, они есть в США, это достаточно распространенная практика". "В экспертных кругах она обсуждается и здесь (в РФ)", - отметил Песков.

Ранее в понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование NielsenIQ сообщила, что с сентября по январь доля потребителей, почувствовавших негативный эффект от пандемии, почти удвоилась и достигла 53%, превысив среднемировое значение в 46%.