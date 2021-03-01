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Песков заявил, что Путин обязательно поздравит Горбачева с 90-летием

В Кремле "с большим уважением" относятся к экс-президенту СССР, отметил пресс-секретарь Путина

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - В Кремле с большим уважением относятся к Михаилу Горбачеву, и президент Владимир Путин обязательно поздравит его с 90-летием.

"Я не сомневаюсь, что президент поздравит Михаила Сергеевича, пожелает ему здоровья. Как это будет, мы сообщим своевременно", - сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в понедельник, отвечая на вопрос журналистов.

Отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают фигуру Горбачева, Песков сказал: "Не думаю, что мы с вами можем сейчас в ходе конференц-холла заниматься оценкой личности Горбачева, оценкой его места в истории развития нашей страны, а также европейского континента. Но это человек, который является частью нашей истории, и именно так к нему мы и относимся - с большим уважением".

2 марта бывшему президенту СССР должно исполниться 90 лет.

Михаил Горбачев Владимир Путин Дмитрий Песков

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