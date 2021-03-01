"Мосбиржа" ограничила агрессивные рыночные заявки на валютном рынке

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - "Московская биржа" с 1 марта ввела механизм ограничения агрессивных рыночных заявок в ходе утренней сессии (7:00 - 10:00) на валютном рынке, сообщил на пресс-конференции член правления - управляющий директор по продажам и развитию бизнеса биржи Игорь Марич.

По основным валютным парам (рубль/доллар, рубль/евро, евро/доллар, евро/китайский юань, доллар/китайский юань, рубль/китайский юань и так далее) биржа будет ограничивать рыночные заявки при отклонении цены исполнения от лучшего спроса и предложения, доступного на момент подачи заявки, на 0,5%, по менее ликвидным валютам - на 1%.

По словам Марича, для основной валютной сессии подобных ограничений не ввели, ограничения касаются менее ликвидных инструментов, тогда как валютный рынок принципиально более ликвидный, чем фондовый.

"Но поскольку все же утренние торги только запустились, могут какие-то моменты быть менее ликвидны, чем обычно это происходит. Сейчас только в утренние часы у нас такое установлено. Таким образом, это дополнительные механизмы для сглаживания не продиктованной рыночными обстоятельствами волатильности и для защиты клиентов от ошибочных действий", - сказал топ-менеджер.

На фондовом рынке биржи такой же механизм ввели в ноябре 2020 года для основной и вечерней сессии.

Степень агрессивности рыночной заявки определяется тем, какое влияние на рынок с точки зрения моментального изменения цены она оказывает при ее исполнении: то есть заявка снимает несколько ценовых уровней и двигает цену вниз или вверх. Если на рынке много заявок и они стоят плотно, рынок ликвидный, она не сильно повлияет, а если рынок малоликвидный, она может прорезать четыре-пять уровней и существенно изменить цену. Как правило, если на рынке достаточное количество участников, нормальная ликвидность, обычно такое прорезание кратковременно случается, но рынок быстро возвращается к тем уровням, которые существовали до прихода этой заявки.

До введения такого механизма при попадании в торговую систему рыночная заявка исполнялась по существующим ценовым уровням, пока она полностью не будет удовлетворена. С новым механизмом обработки цена исполнения рыночной заявки может отличаться от лучшей цены спроса или предложения, доступного на момент подачи заявки, не более чем на определенную величину (в %), установленную организатором торгов. В случае неполного исполнения рыночной заявки ее остаток снимается без удовлетворения.

"Московская биржа" с 1 марта начала проводить торги на валютном и срочном рынках, а также на рынке драгоценных металлов с 7 часов утра. Ранее торги на этих рынках биржи проводились с 10:00 до 23:50. Таким образом, торговый день для инструментов этих рынков увеличился с 14 до 17 часов в сутки.

По словам Марича, запуск утренней сессии никак не повлияет на механизм расчета курса рубля. Он, как и раньше, считается по сделкам, заключенным в период с 10:00 до 11:30 по Москве.

"Средневзвешенный курс за весь день будет считаться с учетом утренних часов. А тот средневзвешенный, который использует Банк России для определения официального курса - мы точно со своей стороны ничего не меняем, он как определялся на основании сделок, закачанных за период с 10:00 до 11:30 , так и будет. Утренние торги они пока что никак туда не попадают, как и вечерние торги. Потому что основной принцип - это то, что курс рассчитается на освоении наиболее ликвидных торговых часов", - объяснил он.