Возбуждено дело на иностранца, боднувшего полицейского в аэропорту Казани

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - В Татарстане возбуждено уголовное дело в отношении авиапассажира из Таджикистана. Ему вменяют ч.1 ст.318 УК (применение насилия в отношении представителя власти), сообщили в Приволжском управлении на транспорте СКР.

По версии следствия, 21 февраля днем его доставили в отделение полиции в аэропорту Казани, поскольку он вел себя вызывающе в отношении полицейских. В отделении у него начали проверять документы, а он ударил одного из полицейских в лицо головой.

В пресс-службе "Интерфаксу" уточнили, что подозреваемого арестовали.