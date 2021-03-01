Экс-начальника ангарской колонии обвинили в превышении полномочий

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Следственные органы предъявили обвинение в превышении должностных полномочий начальнику исправительной колонии №15 в Ангарске (Иркутская область). Об этом сообщили "Интерфаксу" в следственном управлении СКР по региону.

Ранее было проведено предварительное следствие. Оно установило, что в январе 2017 года начальник ИК-15, "превышая свои должностные полномочия, за счет средств федерального бюджета, выделенных колонии, оплатил проведение лесопатологического обследования не принадлежащего учреждению лесного участка на общую сумму более 700 тыс. рублей", рассказал собеседник агентства.

Фигуранту инкриминируется пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

Ранее со ссылкой на ГУФСИН сообщалось, что фигурант не исполняет обязанности начальника колонии №15 с сентября 2020 года.

Представитель СУ СКР уточнил агентству, что на момент возбуждения уголовного дела обвиняемый руководил колонией.

Сообщалось также, что 26 февраля Кировский районный суд Иркутска избрал обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца – по 24 апреля 2021 года.