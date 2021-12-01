Бывший начальник ангарской колонии стал фигурантом второго уголовного дела

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Бывшего начальника исправительной колонии №15 в городе Ангарске Иркутской области обвиняют в получении взятки, сообщает региональное управление СКР.

"Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Он арестован на два месяца", - говорится в сообщении.

По версии следствия, начальник ИК-15 получил от подчиненного взятку в 1 млн рублей за непринятие мер по увольнению последнего за грубое нарушение трудовой дисциплины.

Уголовное дело возбуждено по материалам управления собственной безопасности регионального управления ФСИН по п."в" ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в крупном размере).

Это уже второе уголовное дело в отношении фигуранта.

Ранее сообщалось, что он обвиняется в превышении полномочий.

В ходе предварительного следствия установлено, что в январе 2017 года начальник ИК-15 за счет средств федерального бюджета, выделенных колонии, оплатил проведение лесопатологического обследования не принадлежащего учреждению лесного участка на сумму более 700 тыс. рублей.

Ему инкриминируется п."в" ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

По информации СК, дело направлено в Ангарский городской суд для рассмотрения.

Фигурант не исполняет обязанности начальника колонии №15 с сентября 2020 года.