В Москве и Красноярске обнаружили две ОПГ изготовителей порно

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Несколько уголовных дел возбудили против организатора и участников организованной преступной группы, подозреваемых в изготовлении порнографии в Москве и Красноярске, сообщает в понедельник пресс-служба МВД.

По данным полиции, преступное сообщество действовало с января 2020 по февраль 2021 года. Организовал его 22-летний мужчина, в состав вошли две ОПГ со своими руководителями, действовавшие в Москве и Красноярске. Члены группировки распространяли и публиковали порнографические материалы в интернете. В группах действовали принципы единого руководства, конспирации, распределения преступных доходов в зависимости от роли каждого из участников.

В ходе оперативных мероприятий были задержаны шесть человек в Красноярске и двое - в Москве. Также в деятельность группировки в Красноярске были вовлечены 28 женщин, которые за деньги в специально оборудованных студиях участвовали в съемках порнороликов.

Следователи отмечают высокий уровень организации работы порностудии. "Осуществляли поиск и подбор персонала, проведение собеседований, подробных инструктажей, ознакомление с помещениями, используемыми для трансляций, непосредственный контроль за персоналом - тренинги, обучение, учет рабочего времени, техническое сопровождение преступной деятельности", - говорится в сообщении.

Организаторы преступной группы получали доход в размере 5 млн рублей ежемесячно, участники - свыше 500 тысяч рублей в месяц, сообщили в пресс-службе МВД. В ходе обысков были изъяты более 13 млн рублей и $41 тыс., также банковские карты и электронные носители информации.

Уголовное дело возбуждено в Красноярском главке МВД по частям 1 и 2 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем). Кроме того, в отношении лидеров красноярской и московской групп возбуждены уголовные дела о незаконном изготовлении и обороте порноматериалов. Подозреваемые арестованы.