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Песков отметил необходимость продолжать работать с европейскими структурами

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Россия готова участвовать в работе европейских структур, в том числе и в ПАСЕ до тех пор, пока ее визави в этих организациях не сделают такое взаимодействие невозможным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами у него поинтересовались, разделяет ли Владимир Путин мнение некоторых российских парламентариев о том, что РФ может выйти из ПАСЕ.

"Безусловно, нужно продолжать работать с нашими визави в том числе в рамках ПАСЕ, до тех пор, пока они сами не сделают взаимодействие невозможным и не откажутся от этого взаимодействия", - ответил представитель Кремля.

Песков напомнил, что "президент России является убежденным сторонником диалога во всех областях, в обсуждении самых острых проблем и президент всегда придерживается точки зрения, что мы готовы к настолько продвинутому взаимодействию, насколько к этому будут готовы наши партнеры".

Отвечая на вопрос, как Путин оценивает готовность партнеров РФ в Совете Европы к диалогу, представитель Кремля заявил, что "не стал бы делать какие-то обобщающие заявления".

"Там звучат и весьма трезвые голоса. Звучат также достаточно непримиримые голоса, призывающие, что называется, рубить все концы. Нам более импонируют конструктивные голоса, которые говорят о необходимости все-таки говорить друг с другом, даже не соглашаясь во многом", - пояснил он.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что "без Российской Федерации любое существование и работа подобных органов будет однозначно неполноценной, поэтому в этом взаимодействии помимо нашей заинтересованности объективно должна быть заинтересованность всех других стран-участниц".

У Пескова также поинтересовались, разделяет ли президент мнение, что у России не осталось никаких союзников в Совете Европы.

"Смотря о каких темах идет речь. Я думаю, что там было чуть-чуть вырвано из контекста (заявления парламентариев - ИФ). Поэтому нужно говорить четко в определенном контексте", - ответил он.

Дмитрий Песков ПАСЕ

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