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Вернувшихся из-за границы москвичей оштрафовали на 11 млн руб. за отсутствие ПЦР-тестов

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Более 900 граждан, вернувшихся из зарубежных стран и не предоставивших данных о прохождение теста на коронавирус, оштрафовали с августа 2020 года. Об этом сообщает в среду московское управление Роспотребнадзора.

"По результатам дел, рассмотренных в настоящее время судами, 953 гражданам присуждены штрафы на сумму 11 млн 350 тысяч рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах и по ним назначены даты заседаний", - говорится в релизе.

Отмечается, что с 1 августа 2020 года московский Роспотребнадзор рассмотрел около 160 тысяч анкет граждан, которые вернулись из-за границы. В связи с отсутствием данных о прохождении тестирования, лицам, не выполняющим установленные требования, направлено 4502 уведомления о явке для составления протокола об административном правонарушении.

Ведомством было составлено 2663 протокола по части 2 статьи 6.3 КоАП.

Данная статья предусматривает для граждан административную ответственность в виде штрафа в размере до 40 тыс. рублей, штраф может быть увеличен до 300 тыс. рублей, если здоровью других людей причинен вред.

Роспотребнадзор

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