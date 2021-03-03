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Девушка провалилась в яму с кипятком в нижегородском Дзержинске

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Следственные органы выясняют обстоятельства получения сильных ожогов жительницей города Дзержинск Нижегородской области.

Пресс-служба регионального ГУ МЧС сообщает в среду, что накануне в 21:40 поступила информация о падении девушки 2000 г.р. в яму с горячей водой.

По данным регионального СУ СКР, "в результате провала в грунте на улице Петрищева местная жительница, провалившись в образовавшуюся яму, получила ожоги".

Сейчас 20-летняя пострадавшая с ожогами 70% тела находится в больнице, ее состояние медики оценивают как тяжелое.

Следователи проводят проверку. Выясняются причины, по которым провалился грунт и образовалась яма с горячей водой.

Дзержинск Нижегородская область

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