В бурятском селе 10-летний ребенок выстрелил в друга из ружья отца

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В одном из сел Бурятии десятилетний мальчик случайно ранил восьмилетнего друга из отцовского охотничьего ружья.

Пострадавшего мальчика срочно на вертолете доставили в республиканскую больницу в Улан-Удэ.

СУ СКР сообщает, что инцидент произошел накануне в селе Подлопатки. Ребенок принес на детскую площадку отцовское ружье ИЖ-18, которое взял дома из незапертого сейфа. Он случайно нажал на курок и ранил товарища.

В Министерстве здравоохранения Бурятии "Интерфаксу" уточнили, что раненый находится в реанимации Детской республиканской клинической больницы, его состояние оценивается как тяжелое. Но жизни ничего не угрожаетю