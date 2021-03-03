Зама главврача красноярской больницы отстранили из-за появления пьяным

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Специалисты красноярского Минздрава проверят Шушенскую районную больницу после того, как родственники пациента увидели в ней заместителя главврача и по совместительству анестезиолога-реаниматолога в нетрезвом виде, сообщает в среду пресс-служба министерства.

Пока же администрация больницы провела служебную проверку и отстранила заместителя главврача.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором присутствует врач больницы в селе Шушенское с признаками алкогольного опьянения. В соцсетях и местных СМИ сообщалось, что родственники пациента пытались уточнить у доктора состояние больного, который был доставлен в медучреждение с сильным кашлем, однако смогли это сделать, только после приезда в больницу участкового. Позже семье сообщили, что их близкий умер в больнице.

По результатам проверки Минздрава будут приняты решения по дисциплинарному воздействию в отношении руководителя больницы и врача-анестезиолога. Также Минздрав проводит проверку факту смерти пациента больницы, лечащим врачом которого был "нетрезвый" сотрудник, а также проверяет качество оказания медпомощи.

Собственную проверку проводят и следственные органы, добавляют в ведомстве.

Больница продолжает работать в штатном режиме. В инфекционном госпитале на ее базе лечатся 12 пациентов с COVID-19 и пневмониями, около 90 пациентов с различными неинфекционными заболеваниями находятся на госпитализации в "чистой зоне" стационаров.